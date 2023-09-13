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Dünya
AA 13.09.2023 19:25

Karadağ'da, uyuşturucu ve dosyaların saklandığı mahkeme deposuna açılan tünel bulundu

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki Yüksek Mahkeme binasında, ele geçirilen uyuşturucu ve suç dosyalarının saklandığı "korunaklı" depoya açılan tünel bulunduğu bildirildi.

Karadağ'da, uyuşturucu ve dosyaların saklandığı mahkeme deposuna açılan tünel bulundu

İçişleri Bakanı Filip Adzic, Yüksek Mahkeme binasının altında ortaya çıkan tünele ilişkin yaptığı açıklamada, "Tünel, mahkeme binası deposundan yakınlardaki bir apartman dairesine çıkıyor. Dairenin 2 ay önce kiraya verildiğini öğrendik" dedi.

Mahkeme deposunda, ele geçirilen uyuşturucu ve suç dosyalarının saklandığına işaret eden Adzic, tünelin hangi amaçla kazıldığına dair soruşturma başlatıldığını belirtti.

Adzic, yaşananların iyi organize edilmiş bir planın parçası olduğunu söyleyerek "Aksiyon filmlerini aratmayan ve muhtemelen aylardır devam eden bir plandan bahsediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek Mahkeme Başkanı Boris Savic de mahkeme deposunda eksik olmadığını vurgulayarak, "Son derece iyi korunan bir yerde tünel bulundu. Tünel bulunmasaydı birçok şey yaşanabilirdi" dedi.

Karadağ'da, uyuşturucu ve dosyaların saklandığı mahkeme deposuna açılan tünel bulundu

Yerel medya, ele geçirilen uyuşturucu ve dava dosyalarının bulunduğu depoya açılan tünelin fotoğraflarını paylaştı.

Diğer yandan, eski Karadağ Yüksek Mahkemesi Başkanı Vesna Medenica, Nisan 2022'de, görevini kötüye kullanmak ve oğlunun uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini örtbas etmekten gözaltına alınmıştı.

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