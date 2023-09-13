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Dünya
AA 13.09.2023 00:52

Batı Balkan ülkesi Sırbistan'da 371 düzensiz göçmen yakalandı

Sırbistan İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda 371 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Batı Balkan ülkesi Sırbistan'da 371 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yasa dışı göçle mücadele kapsamında Subotica, Sombor ve Kikinda kentlerinde yürütülen operasyonlarda 371 düzensiz göçmenin yakalandığı, ayrıca 3 otomatik tüfek, 2 silah, 25 pasaport ve 12 kimlik kartı ele geçirildiği belirtildi.

Polis Müdür Yardımcısı Dragan Vasiljevic, düzensiz göçmenlerin birçoğunun göçmen merkezlerine götürüleceğini söyleyerek, ateşli silahların bulunduğu alanda incelemelerin devam ettiğini aktardı.

Düzensiz göçmenlerin ağaç tepelerinde saklanırken yakalandığını ifade eden Vasiljevic, yarın itibarıyla Subotica'da jandarma ekiplerinin devriye gezeceğini duyurdu.

Vasiljevic, düzensiz göçmenleri merkezlere yerleştirmeyi ve bu göçmenler arasındaki çatışmaların en aza indirgenmesini hedeflediklerini belirterek, polis güçlerinin yasa dışı göçle mücadelede faaliyetlerine devam edeceğini kaydetti.

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