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Dünya
AA 13.09.2023 00:48

Libya, selden etkilenenlere yardım etmeye yönelik tüm uluslararası çabaları memnuniyetle karşıladı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkenin doğusunu etkisi altına alan selden etkilenenlere yardım etmeye yönelik tüm uluslararası çabaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Libya, selden etkilenenlere yardım etmeye yönelik tüm uluslararası çabaları memnuniyetle karşıladı
[Fotograf: AA]

Libya hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Dibeybe, çalışmaları gözden geçirmek üzere Hükümet Acil Durum ve Hızlı Müdahale Ekibi'nin başkent Trablus'taki genel merkezinde incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Dibeybe, ülkenin doğusunu vuran selden etkilenenlere yardım sağlamaya yönelik tüm uluslararası çabaları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Dibeybe, ülkesinin tüm yardım ekiplerinin gelişini kolaylaştırmaya hazır olduğunu ifade etti.

Sel felaketinde Libya halkıyla dayanışma gösteren tüm Arap ve uluslararası mesajları memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Dibeybe, felaketin başlamasından bu yana Arap ve bölge ülkelerinin bazı liderlerinin Libya ile iletişim kurduğunu vurguladı.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

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