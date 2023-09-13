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Dünya
AA 13.09.2023 00:32

Libya sağladığı destek için Türkiye'ye teşekkür etti

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Kuni, ülkede yaşanan sel felaketi sonrasında Türkiye'ye sağladığı destek için teşekkür etti.

Libya sağladığı destek için Türkiye'ye teşekkür etti
[Fotograf: AP]

Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kuni'nin, Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı Ferit Orçun Başaran ve Orta Doğu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle ile başkent Trablus'ta bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede Türkiye'den gelen heyetin Derne şehri başta olmak üzere Libya'nın doğusunu etkileyen sel felaketinde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye adına başsağlığı dilediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ile görüştü

Başkan Yardımcısı Kuni ise, "Libya halkının karşı karşıya kaldığı tüm sıkıntılarda Türkiye'nin destek olduğunu" ifade ederek, felaket sonrasında kurtarma sürecinde ve sel sularına kapılan kayıplara ulaşılmasında Türkiye'den gelen uzman ekiplerin katkı verdiğini kaydetti.

Kuni, sağladığı destek nedeniyle Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin afetle mücadelede dost ve kardeş Libya halkının her zaman yanında olduğunu belirterek, yardım yüklü 3 uçağın Libya'ya doğru yola çıktığını duyurmuştu.

- Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya resmi haber ajansı LANA, Derne şehrinde selde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e çıktığını, binlerce kişinin de kayıp olduğunu duyurmuştu.

Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini kaydetmişti.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek miktar olduğu ifade edilmişti.

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