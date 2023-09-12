Çin, UAEA'nın Fukuşima'dan radyoaktif atık suyun tahliyesini denetlemesine itiraz etti

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, düzenlediği basın toplantısında, UAEA'nın Fukuşima'daki atık suyun tahliye sürecini denetlemesini eleştirdi.

UAEA'nın "sözde" denetiminin idari kurul tarafından zorunlu kılınmadığına dikkati çeken Mao, denetimin üye ülkeler tarafından da değerlendirilmediğini vurguladı.

Mao, "7 bin 800 ton radyoaktif özellikli atık su okyanusa boşaltıldı ve uluslararası toplum hala UAEA'nın denetlemesi hakkında bilgilendirilmedi" ifadelerini kullanırken, UAEA'nın süreci denetlemesine itiraz etti.

Bu konuda yapılacak hiçbir denetlemenin Japonya'nın atık suları okyanusa tahliye etmesini meşrulaştıramayacağını belirten Mao, "Japonya derhal tüm dünyayı nükleer kirlenmeye karşı karşıya bırakmayı durdurmalı" sözlerini dile getirdi.

Atık suyun tahliye süreci

Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli atık suyun Pasifik Okyanusu'na boşaltılmasına 24 Ağustos'ta başlanmıştı.

UAEA, santraldeki incelemelerin ardından raporunda, boşaltım planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğu, insanlara ve çevreye verebileceği zararın "ihmal edilebilir düzeyde" bulunduğu sonucuna varmıştı.

Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun tahliyesinin hedeflendiği plan, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine sebep oluyor.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara neden olmuş, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.