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Dünya
AA 05.12.2024 17:34

Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han hakkında yeni dava açıldı

Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han hakkında, geçen yıl başkent İslamabad'daki Pakistan Ordusu Merkez Karargahı'na yönelik protestocuların gerçekleştirdiği şiddet olayları kapsamında yeni dava açıldı.

Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han hakkında yeni dava açıldı
[Fotograf: Reuters]

Pakistan basınında yer alan haberlere göre, 5 Ağustos 2023'ten bu yana tutuklu bulunan eski Başbakan İmran Han hakkında yeni bir dava açıldı.

Yeni davada, İmran Han geçen yıl meydana gelen gösteriler sırasında 9 Mayıs'ta İslamabad'da bulunan Pakistan Ordusu Merkez Karargahı'na yönelik şiddet olaylarında rolü olmakla suçlanıyor.

Dava dosyasında, İmran Han'ın kurucusu olduğu Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) taraftarı yüzlerce protestocunun ordu karargahına saldırdığı belirtiliyor.

PTI ise suçlamaları reddederken İmran Han ve tutuklu diğer 100 parti mensubunun suçsuz olduğunu savunuyor.

Eski Başbakan Han, 2022'de Pakistan Meclisinin güvenoyu vermemesiyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Han, yolsuzluktan terörizme kadar yargılandığı çok sayıda dava nedeniyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.

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