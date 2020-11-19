Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da teröristlerle çatışmada 2 asker öldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada iki asker yaşamını yitirdi, bir asker yaralandı.
Peş Ziyaret bölgesindeki güvenlik noktasına teröristler tarafından saldırı düzenlendi.
2 askerin öldüğü saldırı sonrası, kaçan teröristleri bulmak için operasyon başlatıldı.
Geçen ay, Kuzey Veziristan'da 6 asker, el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu hayatını kaybetmişti.
Ordu, söz konusu bölgede Pakistan Talibanı'na (TTP) yönelik operasyonlar düzenliyor.
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