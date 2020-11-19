Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hırvatistan Sağlık Bakanı Beros, koronavirüse yakalandı
[Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros (solda) | Fotoğraf: Reuters]
Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros'un koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Beros, hastalık belirtisi göstermesi üzerine test yaptırmıştı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hafif belirtiler gösteren Hırvat bakan kendisini karantinaya aldı.
Hırvatistan'da salgının başından bu yana 90 bin 715 kişide COVID-19 tespit edilirken, 1151 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler: Koronavirüs
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