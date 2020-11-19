Beros, hastalık belirtisi göstermesi üzerine test yaptırmıştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hafif belirtiler gösteren Hırvat bakan kendisini karantinaya aldı.

Hırvatistan'da salgının başından bu yana 90 bin 715 kişide COVID-19 tespit edilirken, 1151 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.