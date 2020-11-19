Alman Meclisi, hükümetteki Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokrat Parti ile muhalefetteki Hür Demokrat Parti ve Yeşiller Partisinin verdiği önergeyi görüştü.



Önerge, federal hükümete Avrupa’da ülkücü derneklerin etkisinin azaltılması için önlemler alınması, faaliyetlerinin Almanya’da yakından takip edilmesi talebini içeriyor. Ayrıca, Ülkücü derneklerin yasaklanması çağrısında da bulunuluyor.

Yetki İçişleri Bakanlığında



Almanya'da dernekleri kapatma yetkisi İçişleri Bakanlığında; bu nedenle önergenin hükümet tarafından da değerlendirilmesi gerekiyor.



Geçtiğimiz haftalarda Fransa da benzer bir adım atmış, ülkedeki ülkücü derneklerin tüm faaliyetlerini yasaklama kararı almıştı.