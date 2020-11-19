"Bu evlilikte 3 kişiydik. Yani biraz kalabalıktı..."

Bu sözleri söylediği röportaj 25 yıldır hala akıllarda.

Trajik bir kaza sonucu yaşamını yitiren Prenses Diana’nın büyük yankı uyandıran röportajı yeniden gündemde.

İngiliz yayın kuruluşu BBC , Prenses Diana'nın 1995 yılında kanala röportaj vermesi için sahte belgelerle kandırıldığı ve kurumun da bunu bilmesine rağmen üstünü kapattığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Suçlamalar, Diana'nın kardeşi Charles Spencer'dan gelmişti.

Sahte belgeler kullanıldı

Spencer, o dönem röportajı yapan BBC muhabiri Martin Bashir'in, kendisine ve kız kardeşine, Diana'nın güvenlik servisleri tarafından dinlendiğini ve 2 yardımcısının da Diana hakkında bilgi toplamak için para aldığını söylediğini iddia etti.

Bununla da kalmayıp, BBC muhabirinin, sözlerini ispatlamak için sahte banka hesap dökümleri gösterdiğini kaydeden Spencer, BBC'nin de konuyu bilmesine rağmen üstünü kapattığını belirtmişti.

Genel Müdür Tim Davie BBC'nin gerçeği öğrenmeye kararlı olduğunu, bu nedenle bağımsız bir soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Soruşturmanın başında eski bir temyiz mahkemesi başkanının olacağı vurgulandı.

Röportajı yapan ve halen BBC’de çalışan gazeteci Martin Bashir konu hakkında yorum yapmadı.

Prenses Diana, Ağustos 1997'de Paris'te trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

