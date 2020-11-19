Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da havan saldırısı: 7 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Afganistan'ın Kunduz vilayetinde düzenlenen havan saldırısında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 7 sivil öldü.
Taluka ilçesinde sivillerin yaşadığı evlere havan topu isabet etti.
Afganistan Savunma Bakanlığı, Taliban'ın düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 7 sivilin öldüğünü, 6 sivilin yaralandığını duyurdu.
Taliban konuya ilişkin açıklama yapmadı.
Kunduz'un İmam Sahip ve Dest-i Arçi ilçeleri son günlerde Afgan güvenlik güçleriyle Taliban arasında çatışmalara sahne olmuştu.
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