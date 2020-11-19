TRT Haber, işgalden kurtarılan Füzuli kentini görüntüledi
Füzuli'nin kurtarılması, Azerbaycan için zaferin başlangıcı olmuştu. İşgalde harabeye dönmüş kenti TRT Haber görüntüledi.
Füzuli yolu üzerinde savaşın izlerini görmek mümkün. Bölgede çoğunlukla silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) vurduğu, Ermeni güçlere ait zırhlı araç ve personel taşıyıcılar bulunuyor.
Kent merkezine doğru, Ermeni kışlaları ile mevzi ve siperler yer alıyor.
Yıkıntılarla dolu bir şehir
Erivan yönetimi şehrine altyapısına yatırım yapmamış. Kente yalnızca işgali sürdürmek için askeri malzemeler yığılmış.
30 yıla yakın Ermeni güçlerin kontrolünde olan şehirde okul, cami ve diğer kamu binalarından eser yok.
Azerbaycan, hakkını arayacak
Azerbaycan, uluslararası mahkemelerde hakkını aramakta kararlı. Buna göre Füzuli için de gerekli çalışmalar yapılacak.
Bölgedeki zarar uzmanlarca hesaplanacak, harabeye dönen şehir yeniden can bulacak.
Haber: Fatih Avanos
Kamera: İlkin Umudov
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