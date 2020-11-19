Füzuli yolu üzerinde savaşın izlerini görmek mümkün. Bölgede çoğunlukla silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) vurduğu, Ermeni güçlere ait zırhlı araç ve personel taşıyıcılar bulunuyor.

Kent merkezine doğru, Ermeni kışlaları ile mevzi ve siperler yer alıyor.

Yıkıntılarla dolu bir şehir

Erivan yönetimi şehrine altyapısına yatırım yapmamış. Kente yalnızca işgali sürdürmek için askeri malzemeler yığılmış.

30 yıla yakın Ermeni güçlerin kontrolünde olan şehirde okul, cami ve diğer kamu binalarından eser yok.

Azerbaycan, hakkını arayacak

Azerbaycan, uluslararası mahkemelerde hakkını aramakta kararlı. Buna göre Füzuli için de gerekli çalışmalar yapılacak.

Bölgedeki zarar uzmanlarca hesaplanacak, harabeye dönen şehir yeniden can bulacak.

Haber: Fatih Avanos

Kamera: İlkin Umudov