Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 09:29Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ukrayna'da hem vaka hem de ölü sayısında rekor kırıldı
Ukrayna'da son 24 saat içinde 13 bin 357 yeni COVID-19 vakası kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 257 artarak, 10 bin 369'a yükseldi.
Ukrayna Sağlık Bakanı Maksym Stepanov yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın geçtiğimiz 24 saat içinde 13 bin 357 yeni COVID-19 vakası kaydettiğini söyledi.
Koronavirüse bağlı ölümlerin sayısınında da rekor kırıldı, 257 kişi hayatını kaybetti.
Toplam COVID-19 vaka sayısı 583 bin 510'a, ölü sayısı ise 10 bin 369'a yükseldi.
Etiketler: Ukrayna Koronavirüs
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