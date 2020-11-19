Ukrayna Sağlık Bakanı Maksym Stepanov yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın geçtiğimiz 24 saat içinde 13 bin 357 yeni COVID-19 vakası kaydettiğini söyledi.

Koronavirüse bağlı ölümlerin sayısınında da rekor kırıldı, 257 kişi hayatını kaybetti.

Toplam COVID-19 vaka sayısı 583 bin 510'a, ölü sayısı ise 10 bin 369'a yükseldi.