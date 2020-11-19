"G-20 liderleri Suud rejiminin katliam ve işkencelerini görmezden geliyor..." Bu çarpıcı ifade, Washington Post gazetesine ait. Gazetede yer alan bir yazıda, G-20 ülkelerinin Riyad zirvesine katılmasının, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın onaylanması anlamına geldiği belirtildi.

Yazıda, Suudi Arabistan rejiminin son iki yıldır, Yemen'deki katliamlar ve muhalefeti şiddetle bastırmasından dolayı yıpranan imajını düzeltmek için milyonlarca dolar harcadığı belirtildi.

'G-20'ye katılım bin Selman'ın onaylanması anlamına gelir'

"Krallığın fiili lideri Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın imaj düzeltme çabalarının doruğu G-20 zirvesi olacak. G-20 ülkelerinin Riyad zirvesine düşük profilli de olsa katılım göstermesi, bin Selman'ın hak etmediği bir şekilde onaylanması anlamına gelir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Başta gazeteci Cemal Kaşıkçı olmak üzere ülkedeki birçok muhalifin çeşitli şekillerde susturulmasına değinilen başyazıda, "G-20 liderleri, özellikle demokratik ülke liderleri, bu zorbalıkların devam ettiği bir ortamda Suudi Arabistan'ın G-20'ye başkanlık etmesi veya zirveye ev sahipliği yapmasına izin vermemeliydi" ifadesi kullanıldı.