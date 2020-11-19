Avustralya, askerlerinin Afganistan'da işlediği iddia edilen savaş suçlarını soruşturdu. Yıllarca süren soruşturma ardından, Avustralya ordusunun tepesindeki isimden itiraf ve özür geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Angus Campbell, "Özel kuvvetlerimizin en az 39 Afgan sivili öldürdüğüne dair güvenilir kanıtlar var. Avustralya ordusu adına Afgan halkından içtenlikle özür diliyorum." dedi.

Madalyalardan bazılarının geri alınması istendi

Orgeneral Campbell, özel kuvvetlerde görevli 25 askerin 23 olayda suçlanmasını da değerlendirerek, "Bu durum savaş suçlarını soruşturan bir savcı tarafından ele alınmalıdır." ifadesini kullandı. 2007-2013 yılları arasında Afganistan'da görev yapan özel kuvvet mensuplarına verilen madalyalardan bazılarının da geri alınmasını istedi.

'Spor için adam öldürme'

Afganistan'daki Avustralya askerlerinin savaş suçları işlediği iddiaları üzerine sosyolog Samantha Crompvoets tarafından 2016 yılında bir rapor hazırlanmıştı. Raporun ardından başlatılan soruşturmada, 2005 ve 2016 yılları arasında yaşanan 55 olay incelenmiş, 350'den fazla tanığın ifadesine başvurulmuştu. Crompvoets, "Afganistan'da görev alan askerleri dinledim. Bazıları için Afgan sivillerin öldürülmesinin 'spor için adam öldürme' olduğunu anladım" demişti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison da, konuya ilişkin özel bir savcı atanacağını açıklamıştı.

