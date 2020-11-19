Son 24 saatte 463 kişinin öldüğü Rusya'da salgının bilançosu ağırlaşıyor. 268 bin yeni yatak ihdas edilen ülkede hastanelerinde doluluk oranı yüzde 84'e çıkarken 1 0federal bölgede bu oran yüzde 90'ın üzerine çıkmış durumda.

Geçtiğimiz hafta hafta sonu Moskova'da uygulamaya konulan tedbirlerin bir çoğu dün Putin tarafından hükümet ile yapılan toplantıda 79 federal bölgeye yayıldı.

Maske zorunlu hale gelirken, seyirlili eğlenceler, kitle katılımını gerektiren organizasyonlar yeni yılın ilk yarısına kadar askıya alındı.

Putin yaptığı açıklamada, Rusya'da salgınla mücadeledeki durumunun kolay olmadığını ancak hala kontrol edilebilir düzeyde olduğunu söyledi.

Rus lider, durum bazı bölgelerde acileyetini koruduğunu, en endişe verici durumun ise günlük ölenlerin sayısındaki artışlar olarak bildirdi.

Putin Sağlık Bakanı ve salgından sorumlu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'ya riskli federal bölgelerdeki eksiklikleri giderin, sorunları çözün talimatını verdi.

Yıl sonuna kadar da hem Sputnik V aşısı hem de Epivackorona aşısından 2.2 milyon doz üretilerek kamunun kullanımına sunulması kararlaştırıldı.