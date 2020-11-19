ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) insansız hava aracı (İHA), silah ve F-35 satmayı planlıyor.



Söz konusu satış, gerçekleşmesi durumunda, ABD'nin bugüne kadar bir ülkeye tek seferde yaptığı ikinci büyük İHA satışı olacak.

Satışın aceleye getirildiği iddia ediliyor



Ancak Cumhuriyetçi ve Demokrat 3 senatör satışa karşı bir araya geldi.

Demokratlardan Bob Menendez ve Chris Murphy, Cumhuriyetçilerden ise Rand Paul 23 milyar dolarlık satışın engellenmesi için 4 ayrı yasa tasarısı sunmaya hazırlanıyor.

Senatörler, silah satışı ile ilgili inceleme sürecinin yok sayıldığını, Trump'ın görevi devretmeden önce satışı aceleyle gerçekleştirmeye çalıştığını savunuyor.



Senatörler, silah satışının içerdiği ulusal güvenlik riskleriyle nasıl baş edileceğine ilişkin sorularına Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarının cevap vermediğini ifade ediyor.

"Silahlar Yemen'de kullanılır" endişesi

Birçok Kongre üyesi, BAE'nin bu silahları Yemen'de kullanabileceğinden endişeli.



Kongre'de Demokratların başını çektiği bir grup, daha önce, Suudi Arabistan ve BAE'ye yapılacak silah satışlarına Yemen'de kullanıldığı gerekçesiyle karşı çıkmıştı.