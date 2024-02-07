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Dünya
İHA 07.02.2024 22:35

Pakistan’da son 24 saatte 3’üncü patlama: 2 ölü, 6 yaralı

Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki iki bombalı saldırıların ardından Karaçi kentinde de bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Pakistan’da son 24 saatte 3’üncü patlama: 2 ölü, 6 yaralı

Pakistan’da son 24 saatte 3’üncü bombalı saldırı düzenlendi.

Belucistan eyaletinde düzenlenen 2 bombalı saldırıların ardından Karaçi kentinde de bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Belucistan’daki saldırılarda can kaybı 27’ye yükseldi

Pakistan’daki genel seçime saatler kala patlamalar artarken, Belucistan eyaletindeki Pişin bölgesinde yer alan siyasi parti seçim ofisi ile Killa Saifullah bölgesindeki Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) Partisi’nin seçim ofisi yakınlarında düzenlenen çifte saldırıda can kaybı arttı.

Killa Saifullah bölgesindeki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 10’dan 12’ye yükseldiği ve saldırılardaki toplam can kaybının 27’ye ulaştığı ifade edildi.

Her iki saldırıda da toplam 80 kişi yaralandı.

Belucistan’da 3 günlük yas ilan edildi.

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