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Dünya
AA 07.02.2024 22:29

Azerbaycan’da kesin olmayan sonuçlara göre Aliyev yeniden Cumhurbaşkanı seçildi

Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini kesin olmayan ilk sonuçlara göre, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı.

Azerbaycan’da kesin olmayan sonuçlara göre Aliyev yeniden Cumhurbaşkanı seçildi

Penahov, ülkede yapılan cumhurbaşkanı seçimine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Seçimde 4 milyon 971 bin seçmenin oy kullandığını bildiren Penahov, katılım oranının yüzde 76,73 olduğunu belirtti.

Penahov, açılan sandık oranının yüzde 54,47 olduğunu bildirerek, İlham Aliyev'in oyların yüzde 92,1'ini aldığını bildirdi.

Aliyev'i yüzde 2,2 oyla bağımsız aday Zahid Oruç'un takip ettiğini belirten Penahov, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa'nın yüzde 1,99, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev'in yüzde 1,78, Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev'in yüzde 0,79, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev'in yüzde 0,66, bağımsız aday Fuat Aliyev'in ise yüzde 0,48 oy aldığını aktardı.

Azerbaycanlılar, 7 yıl ülkeyi yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti.

Galip halkın galip lideri

Azerbaycan'ın son 21 yılında imzası bulunan İlham Aliyev, girdiği son seçimi de kazanarak 5. kez seçim zaferi yaşadı.

Haydar Aliyev'in vefatı üzerine 2003'te yapılan seçimleri kazanarak cumhurbaşkanı görevini üstlenen İlham Aliyev, 21 yıllık yönetiminin ardından "galip halkın galip lideri" sloganıyla girdiği son seçimi de kazandı.

Yönetimi boyunca Haydar Aliyev'in politikalarını sürdüren Aliyev, yıllardır işgal altında olan Karabağ ve çevresindeki illeri Ermenistan işgalinden kurtararak, hem babası Haydar Aliyev'in vasiyetini yerine getirdi hem de yönetimini zaferle taçlandırdı.

İlham Aliyev'in yıllar süren diplomatik mücadelesi, orduda yaptığı reformlar ve Azerbaycan askerlerinin destansı mücadelesi 2. Karabağ Savaşı'nda zafer getirdi. Karabağ zaferi ile Azerbaycan'ın bölgesel ve küresel rolü pekişti, bölgede yeni jeopolitik realiteler ve fırsatlar doğdu.

Karabağ'da elde edilen zafer, İlham Aliyev'in kariyerindeki en önemli başarı olarak gösteriliyor.

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