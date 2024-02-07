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Dünya
AA 07.02.2024 22:26

Eski Şili Devlet Başkanı Pinera'nın, helikopter düşmeden önceki son sözleri ortaya çıktı

Eski Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın, helikopter düşmeden önce yanındakilere "Önce siz atlayın, eğer sizlerle beraber atlarsam helikopter hepimizin üstüne düşecek." ifadesini kullandığı bildirildi.

Eski Şili Devlet Başkanı Pinera'nın, helikopter düşmeden önceki son sözleri ortaya çıktı
[Fotograf: AFP]

Pinera ve beraberindekileri taşıyan "Robinson R 66" isimli helikopterin dün Los Rios bölgesine bağlı Ranco Gölü'ne düşmesinin ardından kazaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Helikopterde yer alan Pinera'nın kız kardeşi Magdalena Pinera açıklamasında, eski devlet başkanının düşmeden kısa süre önce kendilerine "Önce siz atlayın, eğer sizlerle beraber atlarsam helikopter hepimizin üstüne düşecek." sözlerini kullandığını belirtti.

Yetkililerden yapılan açıklamada ise Pinera'nın kullandığı helikopterin kalkıştan kısa süre sonra şiddetli yağmur ve yoğun sis nedeniyle Ranco Gölü'ne düştüğü kaydedildi.

3 kişinin helikopter düşmeden hemen önce göle atlayarak kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardığı vurgulanan açıklamada, eski Devlet Başkanı Pinera'nın ise emniyet kemerini çözemediği için hayatını kaybettiği ifade edildi.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric X'teki paylaşımında, "Ailesine, dostlarına ve eski Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın eski hükümetinin mensuplarına en derin başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Özellikle eşi Cecilia Morel'e ve çocuklarına ayrıca dayanışmamı ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Latin Amerika ülkelerinin devlet başkanları sosyal medya hesabı X'teki paylaşımlarında, Pinera'nın ölümünden ötürü üzüntülerini dile getirerek, aileye baş sağlığı temennisinde bulundu.

Eski Şili Devlet Başkanı Pinera kendisini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu dün yaşamını yitirmişti.

Pinera, ülkede 2 dönem devlet başkanlığı görevinde bulunmuştu.

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