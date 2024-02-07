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Dünya
AA 07.02.2024 22:32

Güney Kore Devlet Başkanı, Kuzey'e karşı nükleer caydırıcılığa başvurmayacaklarını söyledi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore tehditlerine rağmen, ülkesinin nükleer caydırıcılığa başvurmayacağını belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı, Kuzey'e karşı nükleer caydırıcılığa başvurmayacaklarını söyledi
[Fotograf: AA]

Güney Kore merkezli KBS News'e konuşan Yoon, son zamanlarda kamuoyunda gündeme gelen nükleer silahlanmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Nükleer silah geliştirmek için yeterli teknolojiye sahip olduklarını dile getiren Yoon, ancak bunun gerçekçi bir düşünce olmadığını ve nükleer silahlanmanın ticarete bağlı ülke ekonomisini bitireceğini ifade etti.

Yoon, "Nükleer silah geliştirmemiz halinde, şu anda Kuzey Kore'de olduğu gibi birçok ekonomik yaptırıma tabi tutuluruz." dedi.

Devlet Başkanı Yoon, nükleer silahlanmadan vazgeçmeleri halinde Kuzey'e ekonomik yardımda bulunmaya hazır olduklarını kaydetti.

Öte yandan kamuoyunda nükleer silahlanmaya ilişkin baskı artıyor.

Araştırma şirketi Gallup ve Chey İleri Araştırmalar Enstitüsünce yapılan ankette, Güney Korelilerin yaklaşık yüzde 73'ü ülkelerinin nükleer silaha sahip olması gerektiğini düşünüyor.

Bu oran 2022 yılında yüzde 60,7 ile sınırlı kalmıştı.

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