Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'ndan (UNFPA) yapılan açıklamaya göre, gelecek ay doğum yapması beklenen 73 bin kadının uzman kişilere, yenidoğan bakımına ve desteğe ihtiyacı bulunuyor.

Açıklamada, sellerden etkilenen en az 650 bin hamile kadının anne sağlığı hizmetlerine acil ihtiyaç duyduğuna işaret edildi.

Sindh eyaletinde 1000, Belucistan’da ise yaklaşık 200 sağlık tesisisin, yol ve köprülerin sellerden zarar gördüğüne dikkat çekilen açıklamada, bu durumun kadınların tedaviye ulaşmalarını tehlikeye düşürdüğü vurgulandı.