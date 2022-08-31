Çin'in birçok kentinde yeniden sıkı koronavirüs tedbirleri alındı. Milyonlarca kişi ne kadar süreceği bilinmeyen tam ya da kısmi kısıtlamalar altında.

Son olarak Guangzhou kentinde salgın tedbirleri sıkılaştırıldı. 19 milyon kişinin yaşadığı kentte 5 yeni vaka tespit edildi. Bunun üzerine vakaların tespit edildiği semtlerde kısıtlama uygulanmaya başlandı.

Kapalı alanlardaki etkinlikler iptal edildi, restoranlar sipariş usulü hizmete geçti.Aynı bölgede haftaya açılacak yeni eğitim sezonuna da ertelendi. Otobüs ve metro seferleri azaltıldı.

Shenzhen kentinde ise 9 milyon kişinin yaşadığı bölgede kısmi karantina uygulamada. Kentte vakaların tespit edildiği bölgelere bariyerler kuruldu. Liman kenti Dalian de tedbirlerden nasibini aldı. Kentte bir buçuk milyon kişinin yaşadığı bölgede 5 günlük kapanma uygulanıyor.

Resmi açıklamaya göre ülkede tespit edilen yeni vaka sayısı sadece bin 675. Dünya standartlarında makul kabul edilen bu sayı, Çin'de sıkı tedbirlerin uygulamaya girmesine neden olabiliyor.



Sıfır vaka politikası olarak bilinen uygulamaların ekonomik faturası ise ağırlaşıyor.

Kapanmaların ekonomiye ve tedarik zincirlerine olumsuz etkisi bu politikanın tartışılmasına yol açıyor.

