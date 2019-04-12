Dawn gazetesinde yer alan habere göre, Pakistan'ın Belucistan eyaleti İçişleri Bakanı Ziaullah Langove, basına yaptığı açıklamada, Hazar Gunji bölgesindeki pazar yerinde sabah erken saatlerde meydana gelen patlamanın intihar saldırısı olduğunu ve olayda 20 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılardan bazılarının durumu ağır

Bakan Langove, "Tahminlerimiz, patlamada belirli bir topluluğun hedef alınmadığı yönünde" dedi.

Langove, patlamada yaşamını yitirenler arasında, çoğunluğu Şii Hazara topluluğundan olmak üzere bölgedeki diğer topluluklardan kişilerin ve güvenlik gücü personelinin bulunduğu bildirdi.

Diğer yandan, emniyet yetkilisi Abdur Razzaq Cheema, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, patlamada, pazara giden Şii Hazara topluluğunun hedef alınmış olabileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

İmran Han'dan açıklama

Güvenlik güçleri, patlamanın yaşandığı bölgede güvenlik çemberi oluştururken, olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Devlet Başkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han, yayınladıkları açıklamalarda saldırıyı sert bir şekilde kınayarak, bu tür saldırıların ülkenin terörle mücadeledeki kararlılığını zayıflatamayacağını ifade etti.

Kaynak: AA