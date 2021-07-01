Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 21:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da patlama: 6 yaralı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Pakistan'ın Ketta şehrinde askeri araca yakın bir yerde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2'si asker 6 kişi yaralandı.
Pakistan yerel basınındaki haberlere göre, şehrin havalimanı yolunda patlama meydana geldi.
Emniyet yetkilileri, patlamanın askeri araca yakın bir yerde olduğunu ve ilk belirlemelere göre 2’si asker 6 kişinin yaralandığını açıkladı.
Patlamanın sebebi araştırılıyor.
"Hedef askeri araçtı"
Bununla birlikte bazı basın organlarında hedefin söz konusu askeri araç olduğu belirtiliyor.
Pakistan’da son 2 günde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 5 asker hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Pakistan
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