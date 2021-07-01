Pakistan yerel basınındaki haberlere göre, şehrin havalimanı yolunda patlama meydana geldi.

Emniyet yetkilileri, patlamanın askeri araca yakın bir yerde olduğunu ve ilk belirlemelere göre 2’si asker 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Patlamanın sebebi araştırılıyor.

"Hedef askeri araçtı"

Bununla birlikte bazı basın organlarında hedefin söz konusu askeri araç olduğu belirtiliyor.

Pakistan’da son 2 günde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 5 asker hayatını kaybetmişti.