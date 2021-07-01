Rusya'da bir otoyolda seyir halinde olan minibüs, hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile minibüs alev aldı. Minibüsün çarptığı tır ise yoldan çıkarken, solladığı tır ise son anda durarak kazaya karışmaktan kurtuldu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, kazada minibüsün tamamen yandığını ve minibüs şoförünün olay yerinde yanarak can verdiğini açıkladı.