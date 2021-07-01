Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 21:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kaza yapan minibüs alev aldı
Rusya'da hatalı sollama yapan bir minibüs, karşı yönden gelen tır ile kafa kafaya çarpışmasının ardından alev topuna döndü. Kazada minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Rusya'da bir otoyolda seyir halinde olan minibüs, hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen tır ile kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile minibüs alev aldı. Minibüsün çarptığı tır ise yoldan çıkarken, solladığı tır ise son anda durarak kazaya karışmaktan kurtuldu.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, kazada minibüsün tamamen yandığını ve minibüs şoförünün olay yerinde yanarak can verdiğini açıkladı.
Etiketler: Rusya Trafik Kazası
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