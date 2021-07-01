Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 21:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yasa dışı havai fişek operasyonunda patlama
ABD'de kaçak havai fişek depolanan eve operasyon düzenlendi. El konulan patlayıcılar tıra yüklendiği sırada meydana gelen patlamada 17 kişi yaralandı.
ABD'nin Los Angeles kentinde polis, yasa dışı havai fişek depolanan eve operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 ton 268 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Operasyona katılan bomba imha ekipleri hava fişekleri tıra yüklediği sırada patlama oldu.
17 yaralı
Patlamanın şiddetiyle, çevredeki binalarda ve araçlarda büyük hasar oluşurken, bölgedeki yerleşim birimleri boşaltıldı ve olay yeri güvenlik çemberine alındı.
10'u polis 17 kişinin yaralandığı olayda, bir kişi gözaltına alındı.
Etiketler: ABD
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