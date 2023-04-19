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Dünya
AA 19.04.2023 09:29

Pakistan'da parlamento binasına giren misk kedisi ofis malzemelerine zarar verdi

Pakistan'da başkent İslamabad'daki parlamento binasına giren misk kedisi, çok sayıda ofis malzemesine zarar verdi.

Pakistan'da parlamento binasına giren misk kedisi ofis malzemelerine zarar verdi
[Fotograf: AFP]

Ulusal basındaki haberlere göre, parlamento çalışanları, sabah meclis binasına geldiğinde bazı ofislerde televizyonların ve monitörlerin devrildiğini fark etti.

Ofislerdeki bu durumu gören yetkililer, kısa süren incelemenin ardından buna vahşi misk kedisinin sebep olduğunu anladı. Bulduğu bir boşluktan binaya giren misk kedisi, dışarı çıkmak isterken çok sayıda ofis malzemesine zarar verdi.

Sosyal medyadaki görüntülerde, parlamento binasındaki ofisleri dağıtan hayvanın, yetkililer tarafından yakalandığı görüldü.

Misk kedisi doğal yaşam alanına geri bırakılacak.

Margalla Tepeleri Milli Parkı'nın çevresine kurulu İslamabad'da zaman zaman vahşi hayvanlar şehirde görülebiliyor.

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