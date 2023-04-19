Parçalı Bulutlu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.04.2023 08:32

Pekin'deki hastane yangınında ölü sayısı 29'a yükseldi

Çin'in başkenti Pekin'de dün özel bir hastanenin yataklı bölümünde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

Pekin'deki hastane yangınında ölü sayısı 29'a yükseldi

Beijing Daily'nin haberine göre yetkililer, Fıngtay ilçesindeki Pekin Çangfıng Hastanesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan yangında 8 can kaybının daha tespit edildiğini bildirdi.

İlk belirlemelere göre 21 kişinin hayatını kaybettiği yangında can kaybı 29'a çıktı.

Hastane binasında yangının meydana geldiği doğu kanadı kapatılırken ayakta tedavi hizmetlerine ara verildi. Ayrıca hastanenin bağlı olduğu şirketin borsadaki hisse işlemleri durduruldu.

Dün öğle saatlerinde meydana gelen yangının ardından itfaiye, sağlık, acil durum ekipleri bölgeye sevk edilirken, 71 hasta kurtarılarak tahliye edilmişti.

Yangın sırasında dumanlar içindeki hastane binasının pencerelerinden çarşaflarla sarkan, bina duvarına uzatılan merdivenlere ulaşmaya çalışan insanların görüntüleri sosyal medyada yer almıştı.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ETİKETLER
Çin Yangın
Sıradaki Haber
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:50
Hatalı sollama yaptı, karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı
09:41
Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor
09:31
Pakistan'da parlamento binasına giren misk kedisi ofis malzemelerine zarar verdi
09:29
Bakan Akar: Teröre karşı sağlanan kazanımları yok etmek istiyorlar
09:27
Kanada’da 155 bin kamu görevlisi greve gitti
09:22
Kayseri'de milli park yangını
İstanbul'da sis etkili
İstanbul'da sis etkili
FOTO FOKUS
İstanbul’da gündüz geceye döndü
İstanbul’da gündüz geceye döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ