Tunus'ta göçmen teknesinin battı: 15 kişi kayboldu

Tunus Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el Cebabli, batan tekneye ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Ülkenin güney kesiminde yer alan Sfaks kenti açıklarında ve Kerkana adası yakınlarında avlanan bir kayıkçının batan tekneyi bulduğunu belirten Cebabli, 4 düzensiz göçmenin deniz güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığını bildirdi. Cebabli, kaybolan 15 göçmen için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Tunus’ta 3 ayda 27 binden fazla göçmen yakalandı

Tunus Ulusal Güvenlik Kuvvetleri, 7 Nisan’da yaptığı açıklamada, Tunus açıklarında 1 Ocak ile 31 Mart arasında yürütülen operasyonlarda 900'e yakın düzensiz göç girişiminin engellediğini ve çoğu Sahraaltı Afrika ülkelerinden olmak üzere 27 binden fazla düzensiz göçmenin yakalandığını bildirmişti.