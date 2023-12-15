Puslu 7.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.12.2023 09:03

Pakistan'da militanların saldırısında 2 polis öldü

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde militanların Emniyet Müdürlüğüne silahla saldırmaları sonucu çıkan çatışmada 2 polis yaşamını yitirdi, 3 polis yaralandı, 1 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan'da militanların saldırısında 2 polis öldü
[Fotograf: AA]

Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Tank bölgesinde militanlar, Emniyet Müdürlüğüne silahla saldırı düzenledi.

Çıkan çatışmada 2 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı, 1 militan etkisiz hale getirildi.

Ülkede bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Dera İsmail Han bölgesinde 12 Aralık'ta bomba yüklü araçla güvenlik noktasına düzenlenen intihar saldırısında 23 asker hayatını kaybetmiş, 6 militan etkisiz hale getirilmişti. Aynı bölgenin farklı noktalarında çıkan çatışmalarda 2 asker yaşamını yitirmiş, 21 militan etkisizleştirilmişti.

Saldırıyı, Pakistan Talibanı'na (TTP) bağlı "Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP)" isimli örgüt üstlenmişti.

ETİKETLER
Pakistan Polis
Sıradaki Haber
İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:42
TCMB'nin aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
10:23
Ücretli çalışan sayısı arttı
10:19
Türkiye'de kasımda 93 bin 514 konut satıldı
10:13
Borsa güne yükselişle başladı
10:35
Mersin ve Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
10:10
İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir aracı roketle vurdu
Van-İran sınırında örülen güvenlik duvarında sona gelindi
Van-İran sınırında örülen güvenlik duvarında sona gelindi
FOTO FOKUS
Filistin destekçileri, Melbourne'de Zara'yı protesto etti
Filistin destekçileri, Melbourne'de Zara'yı protesto etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ