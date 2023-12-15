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Dünya
AA 15.12.2023 08:53

ABD'den savunma bütçesinde PKK/YPG'nin faydalanacağı fona 156 milyon dolar

ABD Kongresinde kabul edilen 2024 savunma bütçesinde Irak ve Suriye'de DEAŞ'la mücadele fonuna toplam 398 milyon dolar ayrıldı, terör örgütü PKK/YPG'nin de faydalanacağı Suriye bölümüne 156 milyon dolar tahsis edildi.

ABD'den savunma bütçesinde PKK/YPG'nin faydalanacağı fona 156 milyon dolar

Beyaz Saray'a gönderilen 2024 savunma bütçesinde ağırlıklı olarak PKK/YPG'nin faydalandığı, Suriye'ye ayrılan fon, 2023'e kıyasla 9 milyon dolar azaltılarak 2024 yılı için 156 milyon dolar olarak belirlendi.

Geçen yıl 322 milyon dolar tahsis edilen Irak bölümüne ise bu yıl 242 milyon dolar ayrıldı.

DEAŞ'a karşı Irak ve Suriye'de mücadele fonu kapsamında 2024 mali yılı için toplam 398 milyon dolar tahsis edildi.

Söz konusu savunma bütçesinde bu fonun, ABD'nin "Suriye Demokratik Güçleri (SDG)" adıyla andığı PKK/YPG'ye "DEAŞ'la mücadele ve DEAŞ'lı tutukluları belli hapishanelerde tutması" gibi sebeplerle tahsis edildiği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasının ardından savunma bütçesinin yasalaşması bekleniyor.

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ABD PKK/YPG PKK/KCK
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