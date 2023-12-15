UNRWA, Gazze'de 135 personellerinin öldürüldüğünü açıkladı

Lazzarini, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve İsviçre'nin ev sahipliğinde yapılan "Küresel Mülteci Forumu 2023" kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

7 Ekim'de çatışmaların başlamasının ardından üçüncü kez Gazze'yi ziyaret ettiğini belirten Lazzarini, "Gazze'ye her gidişimde 'daha kötüsü olamaz' diye düşünüyorum. Ancak her seferinde daha fazla sefalete, acıya ve üzüntüye tanık oluyorum. Gazze'nin artık gerçekten yaşanabilir bir yer olmadığı hissine kapılıyorum" dedi.

Lazzarini, son ziyaretinde Gazze Şeridi'nin en güneyindeki Refah şehrinde kaldığını, oranın yerinden edilen Gazzelilerin merkezi olduğunu ve yerinden edilen yaklaşık 1 milyon kişinin oraya geldiği belirtti.

Refah'ta nüfusun bir gecede dört katına çıktığını vurgulayan Lazzarini, "Burası geleneksel olarak Gazze Şeridi'ndeki en yoksulların yaşadığı, altyapı ve temel ihtiyaçlardan yoksun bir yer. Refah şehri 1 milyondan fazla insanı ağırlayacak yer değil" dedi.

Lazzarini, çatışmaların başlangıcından bu yana 135 UNRWA personelinin öldürüldüğünü belirtti.

"Nereye giderseniz gidin, insanlar çaresiz, aç ve korku içinde"

Refah kentinde tanık olduğu aşırı kalabalığı anlatan Lazzarini, 30 bin kişinin kaldığı bir UNRWA deposunu ziyaret ettiğini ve son ziyaretine kıyasla "dışarıda on binlerce insan" olduğunu söyledi.

Lazzarini, kış mevsimi başlamışken tesislerinde yer bulabilenlerin "şanslı" olduğunu ifade ederek, "Baktığınız her yer, derme çatma barınaklarla dolu. Nereye giderseniz gidin, insanlar çaresiz, aç ve korku içinde" ifadesini kullandı.

"İnsanlıktan çıkanların, empati ve insanlık yoksunlarının" giderek arttığını kaydeden Lazzarini, insanların bu savaşta tanık olduklarına "gülebilmesi ve onlarla alay edebilmesi" karşısında şok olduğunu belirtti.

Batı Şeria, "yaklaşık yirmi yılın en yüksek şiddet seviyeleriyle" karşı karşıya

Öte yandan, Lazzarini, Batı Şeria'daki duruma ilişkin değerlendirmesinde, bölgede "Filistinlilerin öldürülmesine yol açan bir saldırının yaşanmadığı tek bir günün olmadığını" söyledi.

Lazzarini, Batı Şeria'nın rekor seviyede ölüm, yaralanma ve tutuklamalarla "yaklaşık yirmi yılın en yüksek şiddet seviyeleriyle" karşı karşıya olduğu ifade etti.

Batı Şeria'da bazı Filistinlilerin yerlerinden edildiğini gözlemlemeye başladıklarını kaydeden Lazzarini, bölgede "artan" Yahudi yerleşimci şiddetine de dikkati çekerek, "Hepimiz Batı Şeria'da çok sayıda silah dağıtıldığını biliyoruz" dedi.