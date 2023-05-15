Pakistan'da, "İmran Han yanlısı tutumu" nedeniyle Anayasa Mahkemesi protesto ediliyor

Geo News televizyonundaki haberlere göre, Pakistan Demokratik Hareketi koalisyonunda bulunan İslam Uleması Cemiyeti Partisinin (JUI-F) destekçileri, başkent İslamabad’daki mahkeme önünde toplandı.

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) partisi taraftarları da Ravalpindi’den başkente doğru yola çıktı.

Anayasa Mahkemesi önünde eski Başbakan Han ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Ömer Ata Bandial’a karşı sloganlar atan kalabalık, mahkeme çevresinde oturma eylemi başlattı.

Protestocular, "Bandial’ın Han yanlısı tutumuna" tepki gösteriyor.

JUI-F lideri Mevlana Fazlur Rahman’ın mahkeme önüne gelerek konuşma yapması bekleniyor.

Han hükümeti, 10 Nisan 2022'de düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Pakistan ordusu, 8 Mayıs'ta eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey istihbarat yetkilisinin bulunduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

Han, 9 Mayıs'ta Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verilen kararla tutuklanmıştı. Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikast girişiminin arkasında olmakla suçlamasının ardından yaşanmıştı.

Anayasa Mahkemesi 11 Mayıs'ta Han'ın tutuklanmasının yasa dışı olduğunu belirterek bir an önce tahliye edilmesine hükmetmişti.

Hükümet ise Anayasa Mahkemesi Başkanı Bandial'ın bu kararına tepki göstermişti.