Pakistan'da etüt merkezinin çatısı çöktü: 14 öğrenci hayatını kaybetti

Pencap Eyaleti Sağlık Bakanı Khawaja Imran Nazir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lahor'un Kahna bölgesindeki etüt merkezinin çatısının çöktüğünü ve bu esnada içeride 35 ila 40 öğrenci olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: Reuters]

Enkazdan çok sayıda öğrencinin kurtarıldığını aktaran Nazir, hastaneye kaldırılan 19 öğrenciden 14'ünün hayatını kaybettiğini, 5'inin ise yaralı olduğunu bildirdi.

Nazir, hayatını kaybeden öğrencilerin 7 ila 12 yaşlarında olduğu bilgisini paylaştı.

Öte yandan arama kurtarma görevlileri, enkaz altında hala en az 7 öğrenci olduğunu kaydetti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, etüt merkezinin sahibi dahil 2 kişi gözaltına alındı.