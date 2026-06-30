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Dünya
AA 30.06.2026 18:53

Pakistan'da etüt merkezinin çatısı çöktü: 14 öğrenci hayatını kaybetti

Pakistan'ın Lahor kentinde bir etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti, 5 öğrenci yaralandı.

Pakistan'da etüt merkezinin çatısı çöktü: 14 öğrenci hayatını kaybetti
[Fotograf: Reuters]

Pencap Eyaleti Sağlık Bakanı Khawaja Imran Nazir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lahor'un Kahna bölgesindeki etüt merkezinin çatısının çöktüğünü ve bu esnada içeride 35 ila 40 öğrenci olduğunu belirtti.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Enkazdan çok sayıda öğrencinin kurtarıldığını aktaran Nazir, hastaneye kaldırılan 19 öğrenciden 14'ünün hayatını kaybettiğini, 5'inin ise yaralı olduğunu bildirdi.

Nazir, hayatını kaybeden öğrencilerin 7 ila 12 yaşlarında olduğu bilgisini paylaştı.

Öte yandan arama kurtarma görevlileri, enkaz altında hala en az 7 öğrenci olduğunu kaydetti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, etüt merkezinin sahibi dahil 2 kişi gözaltına alındı.

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