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Dünya
AA 30.06.2026 17:50

BM: KDC'de etkili olan Ebola salgını 1 milyon kişiyi daha yoksulluğa itecek

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Daimi Temsilcisi Damien Mama, Ebola salgınının 10 kişiden 6'sının yoksulluk sınırının altında yaşadığı KDC gibi bir ülkede yaklaşık 1 milyon kişiyi daha yoksulluğa iteceğini belirtti.

BM: KDC'de etkili olan Ebola salgını 1 milyon kişiyi daha yoksulluğa itecek

Mama, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Bu hafta itibarıyla KDC ve Uganda'da Ebola salgınıyla ilgili 1400'den fazla vaka ve 350 ölümün doğrulandığını kaydeden Mama, sayıların artmaya devam ettiğini söyledi.

Mama, KDC'deki Ebola salgınının sadece yerel bir sağlık krizi olmadığını, doğrulanan vakaların yüzde 90'ından fazlasının ticaretin önemli merkezlerinden Ituri eyaletinde yoğunlaştığını dile getirdi.

"Son analizler salgının, 10 kişiden 6'sının yoksulluk sınırının altında yaşadığı KDC gibi bir ülkede yaklaşık 1 milyon insanı daha yoksulluğa iteceğini gösterdi." diyen Mama, salgının Afrika'da 3,6 milyar dolar kadar zarara neden olabileceğini ve 300 binden fazla işi riske atabileceğini kaydetti.

Mama, salgın kontrol altına alınsa dahi KDC'nin 1 milyar dolardan fazla gelir ve 55 bin iş kaybı yaşayabileceğini vurgulayarak, bu durumun kıtanın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sını 2,37 milyar dolar azaltabileceğine işaret etti.

"Aileler izolasyon önlemlerini kırmak zorunda kalıyor"

Salgın nedeniyle insanların işlerini kaybettiğine, piyasaların yavaşladığına ve ailelerin uçurumun kenarına itildiğine dikkati çeken Mama, "Çaresiz durumlarda aileler izolasyon önlemlerini kırmak zorunda kalıyor. Bu nedenle sadece tıbbi müdahale yeterli değildi." diye konuştu.

KDC'nin doğusunda mayısta başlayan Bundibugyo türü Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısı 1274'e, can kaybı ise 360'a yükselmişti.

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