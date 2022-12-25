Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da el bombalı saldırı: 4 yaralı
[Temsili fotoğraf: AFP]
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde polis merkezine yönelik el bombalı saldırıda 4 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kuetta şehrindeki Şahid Amir Dasti Polis Merkezi’ne militanlar tarafından el bombasıyla saldırı düzenlendi.
4 kişinin yaralandığı saldırıyı üstlenen olmadı.
Pakistan Talibanı (TTP), 28 Kasım'da sosyal medyadan, 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı. Örgüt, o tarihten itibaren güvenlik güçlerine saldırılarını yoğunlaştırmıştı.
Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.
Etiketler: Pakistan
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