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Dünya
AA 28.05.2023 15:13

Pakistan'da çığ altında kalan 70 yaşındaki kişi, yaklaşık 28 saat sonra kurtarıldı

Pakistan’ın Gilgit-Baltistan bölgesinde dün meydana gelen çığın altında kalan 70 yaşındaki Muhammed Hüseyin, yaklaşık 28 saat sonra kurtarıldı.

Pakistan'da çığ altında kalan 70 yaşındaki kişi, yaklaşık 28 saat sonra kurtarıldı
[Temsili fotoğraf: AP]

Dawn gazetesindeki habere göre, Astore bölgesine bağlı Shunter Geçidi'nde dün düşen çığın altında kalanları kurtarmak için çalışma yapıldı.

Çalışmalar sonucu 3 kişi çığın altından sağ çıkarıldı.

Yetkililer, çığ altında kalan 70 yaşındaki Muhammed Hüseyin’in yaklaşık 28 saat sonra kurtarıldığını açıkladı.

Hüseyin’in kurtarılan son kişi olduğunu belirten yetkililer, çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

Yetkililer, kurtarılan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının stabil olduğunu kaydetti.

Dün, Astore bölgesine bağlı Shunter Geçidi'nde çığ düşmesi nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 kişi yaralanmıştı.

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