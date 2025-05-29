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Dünya
AA 29.05.2025 14:57

Pakistan idaresindeki Azad Cammu Keşmir'de çatışma: 2 polis, 4 militan öldü

Pakistan idaresindeki Azad Cammu Keşmir bölgesinde çıkan çatışmada 2 polis yaşamını yitirdi, 4 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan idaresindeki Azad Cammu Keşmir'de çatışma: 2 polis, 4 militan öldü

Bölge polis yetkilisi Abdul Jabbar, yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin, Rawalakot bölgesinde militanların bulunduğuna ilişkin istihbarat raporunun ardından operasyon düzenlediğini belirtti.

Jabbar, bölgeye düzenlenen baskın sırasında çıkan çatışmada 2 polisin hayatını kaybettiğini, 4 Pakistan Talibanı (TTP) mensubu militanın etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

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