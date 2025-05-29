Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.05.2025 13:00

İtalya Katolik Kilisesi: 2023-2024'te kilisede cinsel istismar ve saldırıya uğrayan mağdur sayısı 115

İtalya'da Katolik Kilisesi'nin en üst kuruluşu olan İtalya Piskoposlar Konferansı (CEI), 2023-2024 döneminde kilisede cinsel istismar ve saldırıya uğrayan mağdur sayısının 115 olduğunu bildirdi.

İtalya Katolik Kilisesi: 2023-2024'te kilisede cinsel istismar ve saldırıya uğrayan mağdur sayısı 115

Bu konuya ilişkin ilk raporunu 2022 yılında yayımlayan CEI, üçüncü raporunu da dün kamuoyuna paylaştı.

Raporda, "2023-2024 yıllarında, iddia edilen istismar mağdurları 64 erkek ve 51 kadın olmak üzere 115 kişiydi." ifadesi yer aldı.

İstismar hadiselerine karışan faillerden 67 kişiden 65'inin erkek olduğu aktarılan raporda, bunlardan 44'ünün de kilisede görevli din adamları olduğu kaydedildi.

Raporda, istismar hadiselerinden en çok mağdur olan yaş grubunun yüzde 31,3 ile 10-14 yaş aralığı olduğu belirtildi.

İtalyan basınındaki haberlerde de istismar vakalarının sayısında artış olduğu ifade edildi.

ETİKETLER
İtalya Kilise
Sıradaki Haber
Rusya: Ukrayna'dan, müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da yapma teklifimize yanıt almadık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:56
Bu hafta 9 yeni film vizyona giriyor
13:56
Doğal gaz ithalatı martta arttı
14:13
"Maverick" füzelerinden tam isabet
13:51
Vatandaşların göz sağlığı için LED aydınlatma şartnamesi güncellendi
13:42
İletişim Başkanı Altun, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı
13:36
MHP Genel Başkanı Bahçeli, İstanbul'un Fethi'ni kutladı
İran’da enerji kesintileri günlük yaşamı ve ekonomiyi zorluyor
İran’da enerji kesintileri günlük yaşamı ve ekonomiyi zorluyor
FOTO FOKUS
"Maverick" füzelerinden tam isabet
"Maverick" füzelerinden tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ