Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 54 bin 249'a yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 67 ölü ve 184 yaralının getirildiği kaydedildi. Bu sayıların, erişimdeki zorluk nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyini oluşturan Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Cibaliya'daki hastaneleri kapsamadığının altı çizildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 986 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 11 bin 451 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 249'a, yaralıların sayısının da 123 bin 492'ye yükseldiği bildirildi.

Bu sayıya daha önce öldüğü belirlenen 98 kişinin eklendiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.