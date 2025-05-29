Kanada'da orman yangınları: En az 17 bin kişi tahliye edilecek

CBC News'in haberine göre, Manitoba Eyalet Başbakanı Wab Kinew, basına yaptığı açıklamada "Manitoba hükümeti, orman yangınları nedeniyle eyalet çapında acil durum ilan etti." dedi.

Kinew, 17 bini aşkın kişinin tahliye edilmesi talimatını verdiklerini kaydederek Kanada Başbakanı Mark Carney'den yangınlarla mücadele konusunda askeri destek istediğini belirtti.

[Fotoğraf: Reuters]

Eyaletteki 26 "First Nations (İlk Halklar)" yerli halkını temsil eden "Manitoba Keewatinowi Okimakanak" adlı kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, tahliye edilen kişilerin büyük kısmının yerli halktan oluştuğu aktarıldı.

Manitoba'daki Whiteshell Eyalet Parkı'nda hızla yayılan orman yangınları nedeniyle iki kişi hayatını kaybetmişti.

Eyalet Başbakanı Kinew, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) koruma altındaki alanlar kategorisinde bulunan Whiteshell​​​​​​​ Eyalet Parkı'nda acil durum ilan etmişti.