Çok Bulutlu 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.05.2025 10:47

İsviçre'deki Blatten köyünün büyük bir kısmı buzul çökmesi sonucu yok oldu

İsviçre'nin güneyindeki Valais kantonunda yer alan Blatten köyünün büyük bir kısmı buzul çökmesi nedeniyle yok oldu.

İsviçre'deki Blatten köyünün büyük bir kısmı buzul çökmesi sonucu yok oldu
[AA Arşiv]

Buzulun çökmesiyle Blatten köyünün büyük bölümü devasa bir buz, çamur ve moloz yığınıyla kaplandı.

Yetkililer, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın bildirilmediği felaket sebebiyle köydeki birçok evin yıkıldığını aktardı. Ayakta kalan evlerin ise sular altında kaldığı ifade edildi.

Afet sonucu kaybolan 65 yaşında bir kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Buzul çökmesi sonucu 3,1 büyüklüğünde hissedilen bir deprem yaşandığı da belirtildi.

Blatten'te yaşanan heyelan ve su seviyesinin artması nedeniyle bazı komşu köylerde de tahliyeler yaşanıyor.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter, X'ten konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Evinizi kaybetmek korkunç bir durum. Şu anda Blatten sakinleri için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Blatten'de yaşanan bu olağanüstü doğa hareketliliği, iklim değişikliğiyle bağlantılı olarak İsviçre Alplerinde artan buzul erimeleri ve hareketlilik risklerini bir kez daha gündeme getirdi.

Köy, 19 Mayıs'ta tahliye edilmişti

Valais kantonu yetkilileri, dün buzul hareketliliği nedeniyle Lötschental bölgesinde yer alan Blatten köyünün "özel bir durumda" olduğunu duyurmuş, yerel saatle 15.30'da korkulan afet gerçekleşerek, Birch Buzulu'nun devasa bir kısmının koptuğu bildirilmişti.

Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köy, 19 Mayıs'ta yetkililer eşliğinde neredeyse tamamen tahliye edilmişti.

ETİKETLER
İsviçre
Sıradaki Haber
Kabe, 601 metrelik Kraliyet Saat Kulesi'nden görüntülendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:28
Türkiye, yanık tedavisinde kapasitesini 20 yılda katladı
11:15
İSO 500'deki sanayi şirketlerinin AR-GE harcamaları 60,7 milyar liraya çıktı
11:15
"Hayalet sınıf" kuran 4 özel okulun daha ruhsatı iptal edildi
11:21
İstanbul, millet bahçeleriyle nefes alıyor
11:08
Kanada'da orman yangınları: En az 17 bin kişi tahliye edilecek
11:30
Rusya: İstanbul platformu, her alanda ana platform haline geliyor
Karadenizli balıkçılar bakım mesaisine erken başladı
Karadenizli balıkçılar bakım mesaisine erken başladı
FOTO FOKUS
Kabe, 601 metrelik Kraliyet Saat Kulesi'nden görüntülendi
Kabe, 601 metrelik Kraliyet Saat Kulesi'nden görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ