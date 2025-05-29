Soykırımcı İsrail'in saldırısında 5 İHH çalışanı hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde 600 günde uluslararası ve insancıl hukuku defalarca çiğneyen katil İsrail, saldırılarında hiçbir ayrım gözetmiyor. İşlediği sayısız insanlık suçları arasında insani yardım çalışanlarını hedef almak da bulunuyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı çalışanları, Dünya Gıda Programı ile Gazze'de yürüttükleri proje sırasında İsrail'in hedefi oldu.

Katil İsrail'in yardım aracının vakfını vurması sonucu 5 kişi hayatı hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Altun: Girişimlerimizi artırarak sürdüreceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya tepki gösterdi.

Altun, genç, yaşlı, çocuk, kadın demeden Gazze’de sistematik katliamlarına devam eden, soykırım derecesinde terör estiren siyonist İsrail yönetiminin, halkına bir lokma ekmek, bir yudum su ulaştırmaya çalışan masum yardım gönüllülerine de bomba yağdırdığını belirtti.

İnsanlıktan çıkmış bir anlayışla masum insanları açlığa, susuzluğa mahkum eden bu caniliği en güçlü şekilde lanetleyen Altun, insanlığı bu vahşete karşı daha yüksek ses çıkarmaya, daha somut adımlar atmaya davet etti.

Şehit olan genç yardım gönüllülerine Allah'tan rahmet, İHH'ya baş sağlığı dileyen Altun, Türkiye olarak akan masum kanının durması için uluslararası camiada tüm kapasitemizle çalışmaya devam edecek, vahşi İsrail terörünün sorumlusu katillerin er ya da geç uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için girişimlerimizi artırarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Gazze'ye canları pahasına yardım ulaştırmaya çalışıyorlardı"

Vakıftan yapılan açıklamada da İHH'nın, Dünya Gıda Programı (WFP) ile Gazze'de yürüttüğü projede çalışan 5 görevlinin, İsrail tarafından dün ve bugün yapılan iki ayrı hava saldırısında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saldırılardan ilki dün yaşandı. İHH'nin Gazze'de bulunan bir aşevinin yakınlarında, yemek hazırlayan ve dağıtan çalışanlara yapılan saldırıda Cemal el-Mubayyid şehit oldu, 2 kişi ise ağır yaralandı. Bugünkü saldırıda ise 4 kişi şehit oldu. Saldırı, yardım görevlileri Al-Nafak Caddesi'nde araçla yardım çalışmasına giderken dronla yapıldı. Bugünkü saldırıda şehit olan yardım görevlilerinin isimleri ise; Muhammed el-Mubayyid, Mu'taz Receb, Ahmed Bustan ve İshak el-Tayf. Yardım görevlileri, işgalci İsrail'in saldırılarından zarar gören Gazzelilere her gün canları pahasına insani yardım ulaştırmaya çalışıyorlardı."