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Dünya
AA 29.05.2025 10:28

Kabe, 601 metrelik Kraliyet Saat Kulesi'nden görüntülendi

Hacı adaylarının kutsal yolculuğunu takip için Mekke'de bulunan yabancı medya temsilcileri, 601 metre yüksekliğindeki Kraliyet Saat Kulesi'nden Kabe ve çevresini görüntüledi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerini sürdürüyor.

Suudi Arabistan medya temsilcilerinin organizasyonu ile hacı adaylarının kutsal vazifelerinin takibi için Mekke'de bulunan yabancı gazeteciler, 601 metre yüksekliğindeki Kraliyet Saat Kulesi'ne çıktı. Buradan Kabe ve çevresi görüntülendi.

Kraliyet Saat Kulesi

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde 2011 yılında açılışı gerçekleşen Kraliyet Saat Kulesi, dünyanın en yüksek 3. binası. Kabe’nin hemen yanına inşa edilen yapı 120 kattan oluşuyor. En büyük saat kulesi olduğunu belirtilen yapıda yer alan saat, gündüz ve gece kilometrelerce mesafeden okunabiliyor. 601 metre yüksekliğe sahip olan binada, 5 yıldızlı otel, alışveriş merkezi ve müze bulunuyor.

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Kabe, 601 metrelik Kraliyet Saat Kulesi'nden görüntülendi
Kabe, 601 metrelik Kraliyet Saat Kulesi'nden görüntülendi
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