Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.05.2025 12:47

Rusya: Ukrayna'dan, müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da yapma teklifimize yanıt almadık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da, İstanbul'da yapma teklifine Ukrayna'dan henüz yanıt almadıklarını söyledi.

Rusya: Ukrayna'dan, müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da yapma teklifimize yanıt almadık

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy ile ailesine yönelik tehditler yapıldığını anlatan Peskov, "Bu kesinlikle korkunç bir durum." dedi.

Rusya Soruşturma Komitesinin konuyla ilgilendiğini belirten Peskov, "Bu tehditlerin kaynağı Ukrayna, Kiev rejimi ise durum çok daha vahimdir." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın yeni tur müzakereleri "bozması" durumunda Rusya'nın atacağı adımlara yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "İkinci tur için 2 Haziran Pazartesi, İstanbul'da buluşmayı teklif ettik. Ukrayna tarafından bir yanıt beklememiz ve kendimizi ona göre yönlendirmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar, bildiğim kadarıyla, Ukrayna tarafından hiçbir yanıt alınmadı." diye konuştu.

Peskov, Ukrayna'nın Rusya tarafından olası bir ateşkese yönelik hazırlanan memorandumu "ivedilikle" talep etmesini değerlendirerek, bunun yapıcı bir yaklaşım olmadığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini duyurmuştu.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna İstanbul
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 54 bin 249'a yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:05
İtalya Katolik Kilisesi: 2023-2024'te kilisede cinsel istismar ve saldırıya uğrayan mağdur sayısı 115
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarını bayramdan sonra başlatıyoruz
12:48
İstanbul'da kirliliğe neden olan tankere 16 milyon lira ceza
12:43
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
12:39
Meteoroloji uyardı: İç ve batı kesimlerde kuvvetli sağanak bekleniyor
12:38
Bakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kallas ile görüştü
Tarihi mekanlar ve camiler iki nakkaşın motifleriyle süsleniyor
Tarihi mekanlar ve camiler iki nakkaşın motifleriyle süsleniyor
FOTO FOKUS
Kabe, 601 metrelik Kraliyet Saat Kulesi'nden görüntülendi
Kabe, 601 metrelik Kraliyet Saat Kulesi'nden görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ