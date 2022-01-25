Pakistan basınındaki habere göre, Çin'in bugüne kadar ihraç ettiği en büyük ve gelişmiş savaş gemisi teslim törenine, Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Muhammed Amjad Han Niyazi ve önde gelen askeri yetkililer katıldı.

PNS Tughril fırkateyninin teslim töreninde konuşan Alvi, donanma filosuna son teknoloji gemi ve teçhizatın kazandırılmasından övgüyle bahsederken, hava ve deniz kuvvetlerinin sınırları özveriyle koruyup hükümetin politikasına uygun olarak barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Alvi, Pakistan'ın barış ülkesi olduğunu vurgulayarak bölgede güvenlik ve istikrar çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Alvi ayrıca bu tür projelerin Pakistan'ın dostlarıyla olan güven ve karşılıklı iş birliğinin bir tezahürü olduğunu belirtti. Törenin ardından Alvi, gemiye ait belgeleri Amiral Niyazi'ye verdi.

PNS Tughril fırkateyninin geniş elektronik istihbarat kabiliyeti bulunuyor

Niyazi, burada yaptığı konuşmasında, "054A/P" tipi PNS Tughril fırkateyni ve Katar tarafından hediye edilen Deniz Kralı adlı helikopterlerin Pakistan'ın çıkarları ve bölgenin bütünlüğünü korumak için silahlı kuvvetlerin elini güçlendireceğini ifade etti.

PNS Tughril fırkateyninin geniş elektronik istihbarat kabiliyetinin yanı sıra yüzeyden yüzeye, yüzeyden havaya ve denizaltı ateş gücüne sahip ileri teknoloji harp platformu olduğu ifade ediliyor.

Çin'in, Pakistan donanması için "054" tipi 3 fırkateyn daha yapacağı bilgisi verildi.