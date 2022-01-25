Ukrayna Güvenlik Servisi, patlayıcı madde ve silahlarla yakalanan iki kişinin, şehir altyapısına yönelik bir dizi silahlı saldırı hazırlığında olduğunu açıkladı.

Biri Rus vatandaşı olan ve sabıkaları bulunan şüphelilerin, Rus özel servisleri tarafından koordine edildiği öne sürüldü.

Moskova ise Karadeniz'de 6 binden fazla birlikle savaşa hazırlık tatbikatına başladı.

Rusya'ya uyarılar devam ediyor



Uluslararası toplumun Rusya'ya uyarıları sürüyor.

Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehdit edici eylemlerine devam etmesi halinde, güçlü caydırıcı tedbirlerin hazır olması hususunda ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Bir açıklama da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden geldi. Kuruluş, sınırdaki olası bir çatışmanın mültecilerin yerinden edilmesine neden olması halinde, yardıma hazır olduklarını açıkladı.