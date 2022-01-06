Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 19:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan Cumhurbaşkanı COVID-19'a yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Geçen sene martta COVID-19'a yakalanan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin test sonucu yine pozitif çıktı.
Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ikinci kez COVID-19'a yakalandığını söyleyerek, vatandaşlardan önlemleri takip etmesini istedi.
Alvi, 29 Mart 2021'de COVID-19'a yakalanmıştı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Omicron Pakistan
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