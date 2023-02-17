Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, depremden en çok etkilenen illerden Adıyaman'ı ziyaret etti. Depremzedeler ve Pakistan arama kurtarma ekibi ile bir araya gelen Şerif, geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini iletti.

"Sizi yalnız bırakmayacağız!"

Konuşmasına Kevser Suresi'ni okuyarak başlayan Şerif, Türkiye'ye destek mesajı verdi.

"Sizi yalnız bırakmayacağız! Tıpkı bizi Pakistan'da yaşanan depremde, sel felaketinde yalnız bırakmadığınız gibi…"

"Pakistan halkı, Türk kardeşleri için elinden gelen her şeyi yapacaktır"

Şahbaz Şerif, depremzedeler için yüksek kaliteli, yanmaz çadır yardımı yapacaklarını duyuran Şerif, TRT Haber'in de sorularını yanıtladı.

Türk halkı ile dayanışma mesajı veren Şerif, "Kardeşim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Pakistan halkının bu felakette onun ve Türk halkının yanında olduğunu göstermek için geldim. Kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deneyimi, büyük liderliği ve ekibi ile modern tarihin bu en kötü felaketinin üstesinden geleceğine şüphem yok. Pakistan halkı, Türk kardeşleri için elinden gelen her şeyi yapacaktır." dedi.

Şerif, uluslararası toplumu Türkiye'ye destek olmaya davet etti.

Haber: Ömer Deliktaş

Kamera: Halit Acar